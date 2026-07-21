В Польше бобр украл нижнее белье Fakt: бобр украл у поляка его нижнее белье

Москва21 июл Вести.Бобр украл у жителя Польши нижнее белье с бельевой веревки. Об этом пишет издание Fakt.

По словам потерпевшего, он на протяжении долгого времени не мог понять причину пропажи личных вещей, пока не поймал животное с поличным.

Я вышел посмотреть, чем он занимается, и тут этот хитрый тип выбежал во двор, сорвал с веревки пару сушившихся трусов и бросился прямо в воду, держа их в зубах приводит издание слова мужчины

Мужчина отметил, что животное вело себя агрессивно. Он предположил, что одежда понадобилась бобру для строительства хатки. Пользователи сети посоветовали поляку "подружиться с бобром и жить в гармонии".

8 июля сообщалось, что в Ленинградской области 45 приусадебных участков оказались подтоплены из-за строительства бобрами плотин.