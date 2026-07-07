Москва7 июлВести.В Ломоносовском районе Ленинградской области подтоплены 45 приусадебных участков в СНТ "Красногорские покосы" и "Южное", сообщает региональное управление МЧС России в мессенджере MAX.
На место происшествия прибыли представители местной администрации, а также сотрудники поисково-спасательного подразделения "Красная горка" и аварийно-спасательной службы.
Эвакуация не требуется, владельцы выехали самостоятельно, постоянно проживающих нетотмечается в публикации
По предварительным данным, причиной подтоплений стали плотины бобров.