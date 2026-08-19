Ветеринар-орнитолог объяснил массовую гибель попугаев в московском антикафе Ветеринар-орнитолог назвал возможную причину гибели более 100 попугаев в Москве

Москва19 авг Вести.Более 100 попугаев, погибших в московском антикафе, могли умереть из-за скученного содержания и нападений агрессивных птиц. Об этом МК.RU рассказал ветеринар-орнитолог Владимир Романов.

По словам специалиста, при высокой плотности содержания у попугаев может проявляться агрессивное поведение. Такие птицы способны нападать на других особей и наносить им смертельные травмы. Романов отметил, что профессиональные заводчики обычно изолируют агрессивных попугаев, однако сотрудники антикафе могли не знать об этой особенности.

Ранее в заведении следователи обнаружили более 100 мертвых птиц в морозильной камере и свыше 200 живых попугаев разных пород. Исследование погибших птиц показало наличие травм, несовместимых с жизнью. По инициативе прокуратуры Москвы возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ветеринар также предупредил, что посетители подобных заведений могут заразиться от птиц орнитозом и сальмонеллезом. Кроме того, попугаи могут переносить некоторых клещей и другие инфекции.

Романов подчеркнул, что для установления возможной причины гибели птиц необходимо оценить условия их содержания, в том числе площадь помещения и количество попугаев каждого вида.