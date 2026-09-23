Есть несколько точек: жителям Тюмени объяснили причины массовой гибели птиц Орнитолог Иванова назвала причину массовой гибели птиц в Тюмени

Москва23 сен Вести.Жители Тюмени жалуются на массовую гибель птиц сразу в нескольких районах города. По словам кандидата биологических наук, орнитолога Марии Ивановой, птицы разбиваются о зазеркаленные и стеклянные поверхности, передает ИС "Вести".

Мертвых пернатых видят около ЦУМа, в микрорайоне "Видный", возле торгового центра "Премьер" и в поселке Боровский.

Молодые особи еще неопытные, начинают массовые перемещения, кочевки, и они дезориентируются в условиях города и получают черепно-мозговые травмы очень сложные и массово погибают объяснила специалист

Чтобы избежать гибели птиц, необходимо установить зеркальные ловушки, шумозащитные экраны и пленки.