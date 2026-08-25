Власти Удмуртии опровергли информацию о гибели птиц от радиации Власти Удмуртии назвали фейком информацию о гибели птиц от радиации

Москва25 авг Вести.Распространяемая информация в соцсетях о массовой гибели птиц от радиации в Удмуртии не соответствует действительности, заявили в ЦУР республики.

В комментариях республиканских пабликов распространяется ложная информация о гибели птиц якобы от радиации. Эта информация не соответствует действительности. По данным Гидрометцентра Удмуртии, радиационный фон в Ижевске в норме и не превышает допустимых значений говорится в сообщении

Также в ЦУР добавили, что главное управление ветеринарии исключило особо опасные заболевания у птиц.

Отмечается, что случаи гибели птиц связаны с их столкновением с оконными стеклами. В конце августа молодые особи вылетают из лесов и не распознают прозрачные преграды, принимая отражения за открытое пространство.