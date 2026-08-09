Москва9 авгВести.На этой неделе в Тюмени собрали более четырех тонн погибшей рыбы. Специалисты очистили больше трех с половиной километров береговой линии вдоль озера Круглое, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в мессенджере MAX.
Всю собранную рыбу сжигают в закрытых печах до несгораемого остатка.
Уборка идет у Гагаринского парка, городского пляжа, ЖК "Финский залив", ЖК "Первая линия". Работы по сбору рыбы в Тюмени ведут с соблюдением всех экологических норм. Специалисты выходят на уборку в средствах индивидуальной защитыотмечается в сообщении
Чтобы сообщить о местах скопления погибшей рыбы, можно позвонить по номеру 45-15-20 (Единый центр оперативного реагирования). Или написать в мессенджере MAX в боте "Паводок.инфо".
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Тура в Тюмени пошел на спад.