В квартире заводчицы в Дзержинске обнаружили мертвых и истощенных псов В квартире бывшей заводчицы в Дзержинске нашли пять мертвых далматинцев

Москва17 сен Вести.В Дзержинске Нижегородской области в квартире женщины, которая ранее занималась разведением породистых собак, волонтеры нашли пять мертвых далматинцев и еще 13 животных, которые были истощены и находились при смерти, сообщает региональный новостной канал Ni Mash.

Зоозащитники ворвались домой к Татьяне Николаевой,.. потому что соседи жаловались на трупный запах. В комнатах в мешках и клетках лежали мумии животных, одну из них доедали истощенные сородичи пишет паблик

Все началось с того, что соседи бывшей заводчицы пожаловались на трупный запах из ее квартиры в полицию. На адрес выехал наряд, но хозяйка правоохранителей не пустила, а вламываться они не стали.

Однако в квартиру удалось попасть волонтерам, которые вновь вызвали полицию. Женщину забрали в отделение, животных отвезли в ветклинику. Там выяснилось, что далматинцам подрезали связки, чтоб они громко не лаяли.

Николаева занималась разведением далматинцев и биглей, но в 2023 году ее бизнес закрыли, а продавать щенков запретили.

Как выяснил Ni Mash, женщина работала физруком в школе №24 Дзержинска. Однако директор заявила, что летом ее уволили. При этом анкета учителя все еще находится на сайте школы. Кроме того, бывшая заводчица подрабатывала фитнес-тренером.