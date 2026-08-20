Жильцы пятиэтажки в Воркуте воюют с соседкой, поселившей в квартире 15 собак

Собачий приют в пятиэтажке: жители Воркуты воюют с хозяйкой 15 собак Жильцы пятиэтажки в Воркуте воюют с соседкой, поселившей в квартире 15 собак

Москва20 авг Вести.Жители пятиэтажки в центре Воркуты уже несколько лет безуспешно пытаются избавиться от соседки, устроившей в своей квартире приют для полутора десятков собак, пишет KP.RU.

Как заявляют соседи, женщина не выгуливает животных, не моет их и даже бьет. Жильцы жалуются, что на их обращения не реагируют ни полиция, ни прокуратура, ни администрация.

По словам соседки, живущей этажом ниже, из щелей в потолке на них капает собачья моча, а когда ее муж попытался вмешаться в ситуацию, хозяйка собачьего приюта в драке разбила ему глаз, а побои зафиксировали в больнице.

Нам пришлось поставить камеру видеонаблюдения из-за опасения за безопасность детей. Мы ни разу не видели, чтобы собак выгуливали сказала она

Как рассказывает соседка, она вместе с другими жильцами подала заявление в полицию еще в июле 2024 года, но местный участковый отказался возбуждать дело: собаки живы, значит, состава преступления нет.

Прокуратура Воркуты приезжала с проверкой в сентябре 2025 года, но дверь ей не открыли, в ответе прокурора говорилось, что "угрозы жизни и здоровью не выявлено", хотя еще в декабре 2024 года хозяйке собачьего приюта выписывали предписание за антисанитарию, а затем трижды штрафовали, заявили соседи.

Как пишет газета, единственный возможный выход - принудительная продажа квартиры с торгов за нецелевое использование жилья, решение суда уже принято, а исполнительный лист передан судебным приставам.

Глава округа Игорь Гурьев заявил, что дело находится на личном контроле, однако пристав, ведущий производство, ушел в отпуск, срок его возвращения не уточняется, а санитарное состояние квартиры, нашествие тараканов и шум не прекращаются, указано в сообщении.

В середине августа СМИ писали, что жители столичного района Крылатское спасли 11 собак, запертых на жаре в фургоне в тесных клетках.