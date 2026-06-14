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В приюте Тверской области в пожаре погибли 19 собак

При пожаре в приюте в Вышнем Волочке погибли 19 собак В приюте Тверской области в пожаре погибли 19 собак

Москва14 июн Вести.В приюте для бездомных собак в Вышнем Волочке произошел пожар, в котором погибли 19 собак, сообщает Тверская региональная общественная организация помощи животным "Шанс на жизнь".

Волонтеры признались, что потеряли настоящих, верных, преданных друзей.

Ужасно просто знать, что вот так погибло 19 собак, но когда ты знаешь каждую собаку лично, когда ты лечил, кормил, выхаживал каждую, это невыразимая потеря говорится в сообщении организации в группе "ВКонтакте"

В Инициативной группе по защите животных уточнили, что в результате пожара в этом приюте выгорело 6 вагончиков, где жили собаки.

Выжили только три, но они получили ожоги разной степени тяжести. Находившиеся в вольерах животные не пострадали, рассказали волонтеры.

Как сообщили ТАСС в УМВД Тверской области, по факту пожара в приюте проводится проверка.