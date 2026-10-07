Прокуратура начала проверку из-за появления медведя на кладбище в Магадане Прокуратура заинтересовалась медведем на кладбище в Магадане

Москва7 окт Вести.Природоохранная прокуратура организовала надзорные мероприятия по вопросу регулирования численности медведей в Магадане после публикации в СМИ о возможном появлении хищника на местном кладбище. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Природоохранной прокуратурой организованы надзорные мероприятия по вопросу регулирования численности медведей. В средствах массовой информации и сети Интернет сообщается о появлении медведя на кладбище в г. Магадане сказано в сообщении

Отмечается, что власти города ограничат доступ на кладбище, если появится угроза появления хищника.

Накануне появилась информация, что медведь на магаданском кладбище мог разрыть могилу похороненной несколько месяцев назад женщины. По словам родственников, ее тело исчезло, а рядом были разбросаны фрагменты одежды. При этом рядом с местом происшествия и на территории всего кладбища остались следы крупного зверя.