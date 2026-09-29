Медведь вышел к кладбищу и подрыл могилу в Новосибирской области Медведь разрыл могилу в Куйбышеве Новосибирской области

Москва29 сен Вести.В Куйбышеве Новосибирской области обнаружили следы медведя рядом с кладбищем, сообщает Сиб.фм. Журналисты утверждают, что эту информацию им подтвердили в пресс-службе регионального Минприроды.

Люди самого хищника не видели, но после его появления на территории погоста остались следы.

В Куйбышеве Новосибирской области обнаружили следы медведя рядом с кладбищем. … Одну из могил животное слегка разрыло говорится в публикации

Отмечается, что после обращения местных жителей на место выехал государственный инспектор.

При этом в городской группе в соцсети "ВКонтакте" люди интересуются: если эта информация соответствует действительности, то почему до сих пор нет никакого оповещения от местной администрации.