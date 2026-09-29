Москва29 сенВести.В Куйбышеве Новосибирской области обнаружили следы медведя рядом с кладбищем, сообщает Сиб.фм. Журналисты утверждают, что эту информацию им подтвердили в пресс-службе регионального Минприроды.
Люди самого хищника не видели, но после его появления на территории погоста остались следы.
В Куйбышеве Новосибирской области обнаружили следы медведя рядом с кладбищем. … Одну из могил животное слегка разрылоговорится в публикации
Отмечается, что после обращения местных жителей на место выехал государственный инспектор.
При этом в городской группе в соцсети "ВКонтакте" люди интересуются: если эта информация соответствует действительности, то почему до сих пор нет никакого оповещения от местной администрации.