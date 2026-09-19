Члены избиркома встретили медведя по пути на выборы в Краснодарском крае

На Кубани члены избиркома встретили медведя по пути на работу Члены избиркома встретили медведя по пути на выборы в Краснодарском крае

Москва19 сен Вести.Члены избирательной комиссии увидели медведя, когда направлялись в отдаленный населенный пункт для проведения выборов. Об этом сообщила администрация Апшеронского района в соцсети "ВКонтакте".

На опубликованном ролике видно, как мишка убегает в лес, подальше от людей.

По дороге в отдаленный населенный пункт в Апшеронском районе члены комиссии встретили необычного избирателя. Он так спешил к месту голосования, что пятки сверкали. Комиссия, конечно, не смогла выдать ему бюллетень – паспорта-то нет, но поблагодарила косолапого за активность комментирует видео администрация

Инцидент произошел в субботу, 19 сентября.