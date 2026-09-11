Медведь стал частым гостем на угольной площадке в Кузбассе

Медведя прикормили на угольной площадке в Кузбассе Медведь стал частым гостем на угольной площадке в Кузбассе

Москва11 сен Вести.Бурый медведь стал частым гостем на одной из промышленных угольных площадок в Междуреченске Кемеровской области. Видео с хищником по имени Гриша оказалось в распоряжении ИС "Вести".

На кадрах, снятых водителем автомобиля, видно, как медведь встает на задние лапы и заглядывает в лобовое стекло, ожидая угощения.

Гриша, осторожнее! Машину не поцарапай... Гриша, что сало не понравилось? спросил автор видео

Гриша нередко приходит на угольную площадку, однако работники стараются общаться с ним на расстоянии.