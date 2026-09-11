Москва11 сенВести.Бурый медведь стал частым гостем на одной из промышленных угольных площадок в Междуреченске Кемеровской области. Видео с хищником по имени Гриша оказалось в распоряжении ИС "Вести".
На кадрах, снятых водителем автомобиля, видно, как медведь встает на задние лапы и заглядывает в лобовое стекло, ожидая угощения.
Гриша, осторожнее! Машину не поцарапай... Гриша, что сало не понравилось?спросил автор видео
Гриша нередко приходит на угольную площадку, однако работники стараются общаться с ним на расстоянии.