Москва26 сенВести.Жители Кемерово заметили медведя, который ходил мимо припаркованных автомобилей во дворе жилого комплекса, сообщает канал "Инцидент Кузбасс".
Бурого хищника обнаружили около 23.15 (19.15 мск) на бульваре Строителей.
Примерно в 23.15 на бульваре Строителей был замечен медведь. Сначала он бежал за мужчиной, хорошо, что он скрылся, потом побежал по детской площадкенаписал очевидец
К месту происшествия приехали правоохранители.
Отмечается, что рядом с ЖК жилая застройка и лесов по близости нет.