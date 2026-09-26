В Кемерово медведя заметили во двое жилого комплекса Медведя заметили во дворе ЖК в Кемерово

Москва26 сен Вести.Жители Кемерово заметили медведя, который ходил мимо припаркованных автомобилей во дворе жилого комплекса, сообщает канал "Инцидент Кузбасс".

Бурого хищника обнаружили около 23.15 (19.15 мск) на бульваре Строителей.

Примерно в 23.15 на бульваре Строителей был замечен медведь. Сначала он бежал за мужчиной, хорошо, что он скрылся, потом побежал по детской площадке написал очевидец

К месту происшествия приехали правоохранители.

Отмечается, что рядом с ЖК жилая застройка и лесов по близости нет.