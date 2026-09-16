SHOT: медведи приходят на кладбища из-за оставленных на могилах конфет В регионах РФ начали запрещать оставлять еду на кладбищах из-за медведей

Москва16 сен Вести.В некоторых российских регионах стали запрещать оставлять на кладбищах конфеты и еду. Ведь сладости привлекают медведей, которые все чаще приходят к могилам, сообщает SHOT.

Сегодня ограничения ввели в Бурятии: людей попросили временно не посещать городские кладбища и пригородные леса из-за участившихся выходов медведей. До этого похожие предупреждения выпускали в Лангепасе и Междуреченске отмечается в сообщении

Известно, что в Охе на Сахалине жители заметили двух медведей, которые регулярно ходили среди могил. Одного из них ликвидировали, второго выслеживают.