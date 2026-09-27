Медведица с медвежатами разворошили мусор рядом с СНТ в Красноярском крае

В Красноярском крае медведица с медвежатами пришла к дачному поселку Медведица с медвежатами разворошили мусор рядом с СНТ в Красноярском крае

Москва27 сен Вести.В Красноярском крае камера слежения, установленная в СНТ "Садоводство № 2" рядом с площадкой для мусора, засняла 25 сентября медведицу с медвежатами, которые разворошили мусорные мешки в поисках пищи. Об этом сообщается в "Подслушано Зеленогорск".

Это видео для тех, кто кричит .., что "оплачивает вывоз мусора!!!" и стабильно продолжает носить пакеты с пищевыми отходами на свалки<...> В ночь с 24 на 25 сентября 2026 года зафиксирован факт посещения данной площадки дикими животными — медведями говорится в сообщении

Жители дачного поселка пожаловались на соседей, которые продолжают выкидывать мусор с пищевыми отходами, хотя это запрещено. Они также сообщили, что эту медведицу уже ранил охотовед, и застрелил другого медведя. Однако голод заставляет выжившее животное приходить к мусорным контейнерам в поисках еды.