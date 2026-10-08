СК начал проверку после нападения медведя на женщину в Томске СК назначил экспертизу для выяснения причины смерти женщины под Томском

Москва8 окт Вести.Следователи организовали проверку по факту смерти женщины в Томском районе, на которую, по предварительным данным, мог напасть медведь, назначены экспертизы для установления точной причины гибели. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, тело женщины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя, нашли утром 8 октября рядом с автодорогой неподалеку от деревни Лязгино.

В настоящее время следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти женщины, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего сказано в сообщении

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.