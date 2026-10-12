Медведь растерзал женщину под Томском уже после смерти

В смерти женщины под Томском медведь не виноват Медведь растерзал женщину под Томском уже после смерти

Москва12 окт Вести.Женщина погибла у сельской дороги под Томском не из-за медведя, а из-за переохлаждения, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Утром 8 октября неподалеку от деревни Лязгино было обнаружено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя.

СК организовал проверку, для установления точной причины ее гибели были назначены экспертизы.

Повреждения от медведя посмертные. Женщина умерла от переохлаждения рассказал собеседник агентства

По информации источника, она шла с фермы домой в состоянии опьянения и, предположительно, заснула.