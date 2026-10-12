Москва12 октВести.Женщина погибла у сельской дороги под Томском не из-за медведя, а из-за переохлаждения, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Утром 8 октября неподалеку от деревни Лязгино было обнаружено тело женщины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя.
СК организовал проверку, для установления точной причины ее гибели были назначены экспертизы.
Повреждения от медведя посмертные. Женщина умерла от переохлаждениярассказал собеседник агентства
По информации источника, она шла с фермы домой в состоянии опьянения и, предположительно, заснула.