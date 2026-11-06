СК: женщина под Томском погибла не по вине медведя, а от переохлаждения СК не подтвердил смерть женщины под Томском из-за медведя

Москва6 ноя Вести.Женщина, чье тело было найдено в начале октября у обочины в деревне Лязгино в Томской области, скончалась от переохлаждения, а не по вине медведя. Об этом ТАСС сообщили в региональном СУ СКР.

Тело женщины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя, нашли утром 8 октября рядом с автодорогой неподалеку от деревни Лязгино.

Женщина умерла от естественных причин, с нападением медведя это не связано сказано в сообщении

Отмечается, что травмы появились на теле уже после ее смерти от переохлаждения.