Москва6 нояВести.Женщина, чье тело было найдено в начале октября у обочины в деревне Лязгино в Томской области, скончалась от переохлаждения, а не по вине медведя. Об этом ТАСС сообщили в региональном СУ СКР.
Тело женщины с многочисленными телесными повреждениями, характерными для нападения медведя, нашли утром 8 октября рядом с автодорогой неподалеку от деревни Лязгино.
Женщина умерла от естественных причин, с нападением медведя это не связаносказано в сообщении
Отмечается, что травмы появились на теле уже после ее смерти от переохлаждения.