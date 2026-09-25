Женщина погибла при нападении медведя в красноярском селе В Красноярском крае при нападении медведя погибла женщина

Москва25 сен Вести.В Красноярском крае 51-летняя женщина погибла при нападении медведя в селе Вознесенка Ирбейско-Саянского муниципального округа. Об этом сообщает ГСУ СКР по региону.

Трагедия произошла рано утром 25 сентября, в пятницу, по улице Центральной. По данным ведомства, хищник пришел в населенный пункт и попытался пробраться в загон с домашними животными, в этот момент женщина вышла из дома на участок, и медведь набросился на нее.

От полученных травм жительница села скончалась на месте происшествия. Хищника застрелил сосед погибшей говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Двумя днями ранее в регионе из-за гибели людей при нападении медведей было возбуждено уголовное дело о халатности. По состоянию на 23 сентября, на территории края смертельные травмы в результате встреч с лесными хищниками получили шесть человек. Следствие считает, что имеет место бездействие должностных лиц. В местном Минприроды прошли обыски.