Томский СК: идет проверка после гибели мужчины от возможного нападения медведя

СК проводит проверку после гибели томича от возможного нападения медведя Томский СК: идет проверка после гибели мужчины от возможного нападения медведя

Москва2 ноя Вести.Процессуальная проверка организована после гибели 62-летнего мужчины, предположительно, подвергшегося нападению хищного зверя. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Томской области.

О трагедии, произошедшей накануне вблизи поселка Орехово Первомайского района, стало известно незадолго до этого.

Проводится процессуальная проверка … Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчины говорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали.

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