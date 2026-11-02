Москва2 нояВести.Процессуальная проверка организована после гибели 62-летнего мужчины, предположительно, подвергшегося нападению хищного зверя. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) Томской области.
О трагедии, произошедшей накануне вблизи поселка Орехово Первомайского района, стало известно незадолго до этого.
Проводится процессуальная проверка … Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мужчиныговорится в сообщении, опубликованном в канале СК в мессенджере МАХ
Устанавливаются все детали.
В начале октября сообщалось, что с весны 2026 года в результате нападений бурых медведей на людей в разных регионах России погибли более 20 человек. О том, где происходили нападения, и как спастись при встрече с медведем — в материале ИС "Вести".