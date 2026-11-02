Житель Томской области погиб от возможного нападения медведя в тайге Житель Томской области погиб от возможного нападения медведя в лесном массиве

Москва2 ноя Вести.Тело 62-летнего мужчины с многочисленными повреждениями, характерными для нападения медведя, обнаружено в лесном массиве в Томской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб в беседе с агентством ТАСС.

Трагедия произошла вблизи поселка Орехово Первомайского района.

Информации от официальных структур или ведомств по данной теме пока не было.

В начале октября сообщалось, что с весны 2026 года в результате нападений бурых медведей на людей в разных регионах России погибли более 20 человек. О том, где происходили нападения, и как спастись при встрече с медведем — в материале ИС "Вести".

Ранее доцент кафедры биологии, биоресурсов и аквакультуры Сибирского государственного университета инженерии и биотехнологий Дмитрий Кропачев поделился мнением, что предстоящей зимой в Сибири стоит ожидать массового появления медведей-шатунов, поскольку они могут не впасть в спячку из-за недостаточной толщины набранного жира.