ТАСС: в 2026 году при нападении медведей погибли не менее 27 человек

В 2026 году жертвами нападения медведей в России стали не менее 27 человек ТАСС: в 2026 году при нападении медведей погибли не менее 27 человек

Москва20 окт Вести.В результате нападений медведей на людей в 2026 году погибли по меньшей мере 27 человек, передает ТАСС.

Последний зафиксированный случай произошел в Пинежском районе Архангельской области, там жертвой хищника стал мужчина, который ушел за ягодами 18 октября. Его растерзанное тело нашли спустя два дня. Известно, что, отправляясь в лес, он брал с особой ружье.

Еще два человека погибли в начале октября в Нижнеилимском районе Иркутской области, их останки обнаружили на расстоянии 15 километров друг от друга.

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