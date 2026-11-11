В Иркутской области жертвами нападений медведей стали восемь человек

Восемь человек погибли из-за нападений медведей в Иркутской области В Иркутской области жертвами нападений медведей стали восемь человек

Москва11 ноя Вести.Восемь человек стали жертвами нападений медведей в Иркутской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Службы по охране и использованию объектов животного мира региона.

Трое погибли в лесах Киренского района, отправившись за грибами и ягодами. Трагедия произошла в сентябре.

Второго октября охотник наткнулся на двух медведей в лесу в районе устья реки Илим. Одного из хищников мужчина ликвидировал, а второй расправился с ним самим.

Четвертого октября медведь зашел в жилой вагончик на территории предприятия, расположенного в 300 километрах от поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе. Зверь напал на 55-летнего работника, который находился в вагончике. Мужчина умер от полученных травм.

Еще одного погибшего нашли в районе реки Тарея Братского водохранилища. Выяснилось, что причиной смерти стало нападение медведя.

Аналогичная ситуация произошла с 47-летним жителем поселка Речушка – его останки обнаружили 10 октября в лесу в 15 км от поселка Каймоново Нижнеилимского района. Известно, что мужчина несколько месяцев проживал в зимовье.

Тело еще одного человека, погибшего от лап хищника, увидели 12 октября на базе охотников в Нижнеилимском районе.