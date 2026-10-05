В Прибайкалье двое мужчин погибли при нападении медведей Двое мужчин погибли от нападения медведей в Иркутской области

Москва5 окт Вести.Следователи организовали проверки после гибели двух мужчин в результате нападения медведей в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, 2 октября в лесу у устья реки Илим в Усть-Илимском районе медведь задрал 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался на месте происшествия. Впоследствии хищника обезвредили.

4 октября на территории предприятия, расположенной в 300 км от поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе, в жилой вагончик зашел медведь и напал на работника. От полученных телесных повреждений 55-летний мужчина скончался говорится в сообщении

СК инициировал доследственные проверки. Обстоятельства инцидентов выясняются.