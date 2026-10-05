Москва5 октВести.Следователи организовали проверки после гибели двух мужчин в результате нападения медведей в Иркутской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
По данным ведомства, 2 октября в лесу у устья реки Илим в Усть-Илимском районе медведь задрал 71-летнего мужчину, в результате чего он скончался на месте происшествия. Впоследствии хищника обезвредили.
4 октября на территории предприятия, расположенной в 300 км от поселка Магистральный в Казачинско-Ленском районе, в жилой вагончик зашел медведь и напал на работника. От полученных телесных повреждений 55-летний мужчина скончалсяговорится в сообщении
СК инициировал доследственные проверки. Обстоятельства инцидентов выясняются.