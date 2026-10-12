В Иркутской области найдены тела двух человек, убитых медведями

Медведи растерзали двух человек в Иркутской области В Иркутской области найдены тела двух человек, убитых медведями

Москва12 окт Вести.Следователи устанавливают обстоятельства гибели людей в Нижнеилимском районе, сообщает СУ СК по Иркутской области в MAX.

Тело 56-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями было обнаружено 10 октября у зимовья в районе реки Тарея Братского водохранилища.

Установлено, что он погиб в результате нападения медведя говорится в публикации

Кроме того, 10 октября в 15 километрах от поселка Каймоново в лесном массиве обнаружены человеческие останки.

Следователи установили, что 47-летний житель поселка Речушка также стал жертвой нападения медведя.

Мужчина на протяжении нескольких месяцев проживал в зимовье. Родственники полагали, что он ушел на охоту и не вернулся. Мужчина числился как без вести пропавший.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверок будут приняты процессуальные решения, проинформировали в областном управлении СК.