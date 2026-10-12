Названо число россиян, погибших в этом году при нападениях бурых медведей Минимум 26 россиян погибли с весны в результате нападений медведей

Москва12 окт Вести.С весны текущего года минимум 26 жителей российских регионов погибли в результате нападений бурых медведей, сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся данные.

Два смертельных случая произошли в Бурятии, три – на Камчатке, еще по одному – в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве. В Красноярском крае погибли семь человек, в Иркутской области – пять, в Томской области – три, в Республике Алтай – один пишет агентство

О двух трагедиях в Нижнеилимском районе Иркутской области 12 октября сообщил региональный главк СК России. Там, по его данным, тело 56-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями было обнаружено 10 октября у зимовья в районе реки Тарея Братского водохранилища. В тот же день в 15 километрах от поселка Каймоново в лесном массиве нашли человеческие останки. Как установили следователи, они принадлежали 47-летнему жителю поселка Речушка. Оба стали жертвами нападения медведей.

Специалисты считают, что косолапые стали все чаще выходить к людям из-за нехватки корма в лесах.

По данным госмониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей выросла более чем в два раза – до 300 тысяч особей.