В России с весны 33 человека погибли от нападений медведей Число жертв нападений медведей в России достигло 33

Москва10 ноя Вести.В Кировской области от нападения медведя погиб мужчина. С весны 2026 года это 33-я подобная жертва в России, сообщило агентство РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, случай произошел в охотничьих угодьях Юрьянского округа 7 ноября. Мужчина охотился на лося и оказался рядом с берлогой, откуда на него вышел медведь. Мужчина умер от полученных травм.

7 ноября в охотничьих угодьях Юрьянского муниципального округа во время охоты на лося мужчина оказался в непосредственной близости от берлоги, где на него напал медведь. От полученных травм мужчина скончался говорится в публикации

До этого сообщалось о 32 погибших. Пять случаев со смертельным исходом было в Томской области, три - на Камчатке, два – в Бурятии, по одному - в Архангельской и Вологодской областях, Республике Алтай, Туве, Хабаровском крае и ЯНАО. В Иркутской области жертвами нападения медведей стали семь человек, в Красноярском крае - девять.