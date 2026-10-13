Москва13 октВести.В России с начала 2026 года отстрелили более четырех тысяч медведей. Больше всего хищников ликвидировали в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Туве и на Камчатке. Об этом сообщает SHOT.
Только в Красноярском крае к 12 октября отстрелили почти тысячу медведей, в Иркутской области — 421, в Бурятии — около 400, в Тыве — 263. На Камчатке официально подтверждено более 200 вынужденных отстреловотмечается в сообщении
Это связано с массовыми выходами медведей к людям. Их встречают в населенных пунктах, на дорогах, туристических базах и кладбищах.
Ранее сообщалось, что минимум 26 жителей российских регионов погибли в результате нападений бурых медведей с весны текущего года.