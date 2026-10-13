Больше 4 тысяч медведей ликвидировали в РФ с начала года

С начала года в России отстрелили более 4 тысяч медведей Больше 4 тысяч медведей ликвидировали в РФ с начала года

Москва13 окт Вести.В России с начала 2026 года отстрелили более четырех тысяч медведей. Больше всего хищников ликвидировали в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Туве и на Камчатке. Об этом сообщает SHOT.

Только в Красноярском крае к 12 октября отстрелили почти тысячу медведей, в Иркутской области — 421, в Бурятии — около 400, в Тыве — 263. На Камчатке официально подтверждено более 200 вынужденных отстрелов отмечается в сообщении

Это связано с массовыми выходами медведей к людям. Их встречают в населенных пунктах, на дорогах, туристических базах и кладбищах.

Ранее сообщалось, что минимум 26 жителей российских регионов погибли в результате нападений бурых медведей с весны текущего года.