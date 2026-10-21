В Иркутской области в 2026 году добыто 527 медведей

В Приангарье ликвидировали более 500 медведей В Иркутской области в 2026 году добыто 527 медведей

Москва21 окт Вести.В 2026 году на территории Иркутской области ликвидировано более 500 медведей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Речь идет о периоде, когда лесные хищники начали выходить к людям и представлять реальную опасность.

В Иркутской области с начала периода активности медведей добыто 527 особей хищника… В 2026 году принято 224 решения о регулировании численности в отношении 767 особей говорится в сообщении правительства в мессенджере МАХ

Отмечается, что только за последние двое суток местные жители оставили 36 заявок о появлении медведей возле населенных пунктов, в 28 случаях информация подтвердилась. За это время добыто 8 особей.

Приангарье – один из регионов, где в результате нападений медведей погибли люди. Так, тела двоих мужчин, растерзанных зверем, были найдены на расстоянии 15 километров друг от друга в Нижнеилимском районе в начале октярбря.

Всего в текущем году в России жертвами медведей стали не менее 27 человек.