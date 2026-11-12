Москва12 ноя Вести.На территории Бурятии ликвидированы 560 медведей, которые стали угрозой для жителей населенных пунктов республики. Об этом сообщил Бурприроднадзор.

На сегодняшний день отрегулировано 560 особей медведя говорится в канале ведомства на платформе MAX

В Бурприроднадзоре обратили внимание, что медведи до сих пор появляются в населенных пунктах четырех районов Бурятии.

В республике продолжают фиксироваться единичные случаи выходов медведей в населенные пункты. Активность животных сохраняется в Кабанском, Селенгинском, Баргузинском и Курумканском районах уточняется в сообщении

Ведомство призывает жителей и гостей Бурятии соблюдать меры безопасности при нахождении в лесу и вблизи лесных массивов, а также по возможности ограничить посещение леса до тех пор, пока животные не залягут в спячку.