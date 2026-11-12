Москва12 нояВести.На территории Бурятии ликвидированы 560 медведей, которые стали угрозой для жителей населенных пунктов республики. Об этом сообщил Бурприроднадзор.
На сегодняшний день отрегулировано 560 особей медведяговорится в канале ведомства на платформе MAX
В Бурприроднадзоре обратили внимание, что медведи до сих пор появляются в населенных пунктах четырех районов Бурятии.
В республике продолжают фиксироваться единичные случаи выходов медведей в населенные пункты. Активность животных сохраняется в Кабанском, Селенгинском, Баргузинском и Курумканском районахуточняется в сообщении
Ведомство призывает жителей и гостей Бурятии соблюдать меры безопасности при нахождении в лесу и вблизи лесных массивов, а также по возможности ограничить посещение леса до тех пор, пока животные не залягут в спячку.