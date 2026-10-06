В Бурятии за сутки ликвидировали 10 медведей

За сутки в Бурятии отстрелили 10 медведей В Бурятии за сутки ликвидировали 10 медведей

Москва6 окт Вести.За прошедшие сутки в разных районах Бурятии были ликвидированы 10 медведей, сообщили в Бурприроднадзоре.

Отмечается, что мобильные бригады охотников-медвежатников выезжали на вызовы о выходе хищников в окрестностях Улан-Удэ, Северо-Байкальском, Бичурском, Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Прибайкальском, Селенгинском и Джидинском районах.

По результатам проведенных мероприятий 10 особей медведя отрегулировано: вблизи сел Душкачан Северо-Байкальского района, Ара-Киреть Бичурского, Оймур Кабанского, Санага Закаменского, Ильинка Прибайкальского, Аксурга , Средний Убукун, Ташир Селенгинского, Цагатай, Ичетуй Джидинского говорится в сообщении

В ведомстве добавили, что за весь период отрегулированы 356 особей медведя.