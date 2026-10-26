Больше 30 сообщений о выходе медведей к людям зафиксировали в Бурятии за неделю

Отстреляно 16 медведей, выходивших к людям в Бурятии за неделю Больше 30 сообщений о выходе медведей к людям зафиксировали в Бурятии за неделю

Москва26 окт Вести.Больше 30 обращений о выходе медведей в населенные пункты Бурятии было зафиксировано в течение недели. Почти половину особей, представлявших для людей опасность, отстрелили, сообщает республиканская служба по надзору в сфере природопользования (Бурприроднадзор) в MAX.

Там отметили, что госохотинспекторы совместно с бригадами охотников оперативно отработали все обращения. Они провели обследования территорий и приняли необходимые меры.

За последнюю неделю в Бурприроднадзор поступило 31 обращение о выходах медведей в населенные пункты. … По итогам мероприятий отрегулировано 16 особей, представлявших угрозу жизни и здоровью людей говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что всего с начала периода отрегулировано 452 медведя. Там также проинформировали, что медведи постепенно уходят в зимнюю спячку, их активность падает, и они реже выходят к населенным пунктам.

Однако сезон остается потенциально опасным, пока звери окончательно не залегли в берлоги, поэтому жителей призвали проявлять бдительность, воздержаться от посещения леса и быть осторожными.

Бурприроднадзор также заверил, что мероприятия по обеспечению безопасности жителей республики продолжаются.