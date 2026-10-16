Москва16 октВести.Продолжают поступать сообщения о выходе медведей в населенные пункты Бурятии, сообщает Бурприроднадзор в MAX.
Специалисты оперативно реагируют на такие сообщения, выезжая на места, где были замещены хищники.
Республиканская служба по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира уточняет, что с 12 октября поступило 35 таких обращений.
За прошедшие сутки отрегулировано 9 особей медведя: в Кабанском, Кяхтинском, Закаменском и Джидинском районах. Всего за 4 дня этой недели – 28 особейговорится в публикации
Обследование мест выхода хищника проводят госохотинспекторы совместно с бригадами охотников.
Если следы медведя обнаружены и особь появляется там неоднократно, то принимается решение о ее регулировании, объяснили в ведомстве.