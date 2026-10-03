Москва3 октВести.В Бурятии сохраняется сложная ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. На сегодняшний день ликвидировано более 330 хищников, сообщил Бурприроднадзор в мессенджере MAX.
На сегодняшний день отрегулировано 331 особь медведя, представлявшие угрозы жизни и здоровья людейотмечается в публикации
В ведомство ежедневно поступает порядка 15-20 сообщений о выходах косолапых к людям. Отрабатывается каждое: госохотинспекторы совместно с охотниками выезжают на место и обследуют территорию. Всего в мероприятиях задействовано 24 бригады, в которые входит 81 охотник.
При наличии угрозы жизни и здоровья людей принимается решение о регулировании особейотметил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Денис Крылов
Наибольшее количество выходов медведей к людям зарегистрировано в Кабанском районе республики. Там действует 11 решений о регулировании.
Специалисты просят жителей не ходить в лес и по возможности не находиться у лесных массивов.