Более 330 медведей ликвидировано в Бурятии, населенные пункты охраняют охотники

В Бурятии ликвидировали более 330 медведей, представлявших угрозу для людей Более 330 медведей ликвидировано в Бурятии, населенные пункты охраняют охотники

Москва3 окт Вести.В Бурятии сохраняется сложная ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. На сегодняшний день ликвидировано более 330 хищников, сообщил Бурприроднадзор в мессенджере MAX.

На сегодняшний день отрегулировано 331 особь медведя, представлявшие угрозы жизни и здоровья людей отмечается в публикации

В ведомство ежедневно поступает порядка 15-20 сообщений о выходах косолапых к людям. Отрабатывается каждое: госохотинспекторы совместно с охотниками выезжают на место и обследуют территорию. Всего в мероприятиях задействовано 24 бригады, в которые входит 81 охотник.

При наличии угрозы жизни и здоровья людей принимается решение о регулировании особей отметил начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, Бурприроднадзора Денис Крылов

Наибольшее количество выходов медведей к людям зарегистрировано в Кабанском районе республики. Там действует 11 решений о регулировании.

Специалисты просят жителей не ходить в лес и по возможности не находиться у лесных массивов.