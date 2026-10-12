Более 50 медведей отстрелили в Бурятии за неделю

В Бурятии отстрелили более 50 медведей за неделю Более 50 медведей отстрелили в Бурятии за неделю

Москва12 окт Вести.На территории Бурятии за прошедшую неделю ликвидирован 51 медведь, представлявший опасность для людей. Об этом сообщила республиканская служба по надзору в сфере природопользования.

По итогам проведенных мероприятий отрегулирована 51 особь медведя. Ликвидированы медведи, представлявшие угрозы жизни и здоровью людей, выходившие в населенные пункты или обосновавшиеся вблизи говорится в канале Бурприроднадзора на платформе MAX

В ведомстве уточнили, что всего за прошедшую неделю совершено 85 выездов после поступивших обращений населения, в том числе в Северобайкальск. Всего за весь период отрегулировано 397 особей.