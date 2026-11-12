В Приангарье ликвидированы 4 медведя, которые выходили к людям

Четырех выходивших к людям медведей ликвидировали за сутки в Приангарье В Приангарье ликвидированы 4 медведя, которые выходили к людям

Москва12 ноя Вести.Четырех выходивших к населенным пунктам медведей ликвидировали за сутки в Приангарье, сообщает Служба по охране и использованию животного мира по Иркутской области в MAX.

Там отметили, что всего за этот период поступило 7 сообщений о появлении хищников.

Была проведена проверка, которая подтвердила присутствие хищников в четырех случаях.

За минувшие сутки добыто 4 медведя: 2 особи – в Усть-Кутском районе, по одной особи в Слюдянском и Киренском районах говорится в публикации

В ведомстве проинформировали, что всего в этом году в рамках регулирования численности медведей в регионе было добыто 600 особей.