Москва12 нояВести.Четырех выходивших к населенным пунктам медведей ликвидировали за сутки в Приангарье, сообщает Служба по охране и использованию животного мира по Иркутской области в MAX.
Там отметили, что всего за этот период поступило 7 сообщений о появлении хищников.
Была проведена проверка, которая подтвердила присутствие хищников в четырех случаях.
За минувшие сутки добыто 4 медведя: 2 особи – в Усть-Кутском районе, по одной особи в Слюдянском и Киренском районахговорится в публикации
В ведомстве проинформировали, что всего в этом году в рамках регулирования численности медведей в регионе было добыто 600 особей.