Кобзев: 12-15 медведей добывают в Иркутской области ежедневно Кобзев: 342 агрессивных медведя ликвидированы в Иркутской области в сентябре

Москва1 окт Вести.Экстренные службы ежедневно фиксируют в Иркутской области до 80 сообщений о выходе медведей к людям, за сентябрь отстреляны 342 агрессивных особи, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в мессенджере МАХ.

С 18 сентября в Приангарье введен режим повышенной готовности, граждан попросили воздержаться от посещения лесов. Однако грибники и ягодники игнорируют запрет, что ведет к трагическим последствиям. Так, от медведей в регионе погибли три человека, четверо ранены, уточнил глава Иркутской области.

Основные данные, которые характеризуют ситуацию в Приангарье: популяция бурого медведя превышает 22 тысячи особей, …. наиболее напряженная обстановка в Братском, Тайшетском, Слюдянском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском и Нижнеудинском районах, на 30 сентября принято 193 решения о регулировании 564 особей, добыто 342 проблемных особи, создано 142 группы из охотоведов, егерей, опытных охотников написал Кобзев

Он также уточнил, что в регионе добывают по 12-15 медведей ежедневно, что почти в пять раз превышает прошлогодние показатели.