Минприроды: в России с начала года от медведей погибли 36 человек

От нападения медведей с начала года погибли 36 россиян Минприроды: в России с начала года от медведей погибли 36 человек

Москва13 ноя Вести.Тридцать шесть человек погибли с начала года в результате нападений медведей в России, сообщается на официальном сайте Минприроды РФ.

С начала года в России поступило свыше 12 тысяч обращений людей о выходах бурых медведей к людям. Произошло 87 нападений хищников, 36 человек погибли говорится в сообщении ведомства

Правительство РФ готовит меры поддержи регионам, к примеру, совместное финансирование затрат субъектов на изъятие выходящих к людям и питающимся на свалках медведей.

По данным министерства, в России живут почти 308 тысяч медведей.