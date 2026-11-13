Москва13 нояВести.Тридцать шесть человек погибли с начала года в результате нападений медведей в России, сообщается на официальном сайте Минприроды РФ.
С начала года в России поступило свыше 12 тысяч обращений людей о выходах бурых медведей к людям. Произошло 87 нападений хищников, 36 человек погиблиговорится в сообщении ведомства
Правительство РФ готовит меры поддержи регионам, к примеру, совместное финансирование затрат субъектов на изъятие выходящих к людям и питающимся на свалках медведей.
По данным министерства, в России живут почти 308 тысяч медведей.