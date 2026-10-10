Свыше 3,4 тысячи опасных медведей ликвидированы в России с начала года

Стало известно количество ликвидированных в России опасных медведей Свыше 3,4 тысячи опасных медведей ликвидированы в России с начала года

Москва10 окт Вести.Количество ликвидированных в 2026 году в России опасных для людей медведей превысило 3,44 тысячи, передает ТАСС со ссылкой на свои подсчеты.

В муниципалитетах ряда регионов введены режимы повышенной угрозы, созданы группы охотников по борьбе с агрессивными животными, всего с начала года ликвидированы не менее 3,44 тысячи опасных особей говорится в сообщении

По данным агентства, большинство отстрелянных агрессивных медведей приходится на регионы Сибирского федерального округа. Специалисты объясняют это ростом популяции зверей в лесу и неурожаем в тайге, голод гонит хищников к населенным пунктам, где животные и нападают на людей. По предварительным данным, в России за 2026 год жертвами нападения медведей стали 25 человек, семь из них - в Красноярском крае.