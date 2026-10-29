В России 29 человек стали жертвами медведей в 2026 году

Число погибших от нападений медведей в России в 2026 году выросло до 29 В России 29 человек стали жертвами медведей в 2026 году

Москва29 окт Вести.В России число погибших в результате нападений медведей в нынешнем году достигло 29 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения региональных властей и открытые данные.

Из 29 погибших 9 человек подверглись нападениям в Красноярском крае.

В Сибири и на Дальнем Востоке сложилась сложная ситуация с выходами медведей к населенным пунктам. За последние годы в лесах сильно выросла популяция этих зверей, а текущий год стал неурожайным в тайге, и голод гонит хищников к населенным пунктам, где происходит большая часть нападений на людей отмечается в сообщении

В четверг, 29 октября, стало известно о гибели известного охотника на медведей Виталия Елфимова. Трагедия произошла 28 октября в верховьях реки Казыр в Курагинском районе Красноярского края.

Таким образом, число погибших в России от нападений медведей выросло до 29.