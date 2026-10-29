Известный охотник на медведей Виталий Елфимов погиб в верховьях Казыра Охотник-медвежатник Виталий Елфимов погиб в Красноярском крае

Москва29 окт Вести.В Курагинском районе Красноярского края погиб Виталий Елфимов - один из самых опытных медвежатников региона. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания региона Елена Пензина в мессенджере MAX.

Отмечается, что трагедия произошла 28 октября в верховьях реки Казыр.

В Курагинском районе, в верховьях реки Казыр вчера погиб один из лучших медвежатников края Виталий Елфимов из деревни Петропавловка написала Елена Пензина

Она подчеркнула, что охотники и охотоведы, несмотря на опасность, продолжают оберегать людей от хищников. Еще одного крупного медведя ликвидировали.

К настоящему времени убили 1830 медведей: 1122 - при регулировании численности, 708 - в рамках охоты. Всего от нападений медведей погибли 9 человек.