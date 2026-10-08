В Иркутской области ликвидировали медведя, вышедшего к базе отдыха В Иркутской области полицейские ликвидировали медведя, вышедшего к базе отдыха

Москва8 окт Вести.В Иркутской области сотрудники полиции применили табельное оружие для обезвреживания медведя, который вышел к базе отдыха, где находились люди. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Инцидент произошел вечером 7 октября в районе базы отдыха, расположенной между городом Усть-Илимск и поселком Железнодорожный. Полицейские и инспектор профильного ведомства по охране объектов природного мира незамедлительно выехали на место после сообщения от граждан о том, что на территории объекта замечен хищник.

Прибывшей группой зверь был замечен рядом с самой базой, в которой находились люди. В соответствии с законом "о полиции" сотрудник Госавтоинспекции применил табельное автоматическое оружие, обезвредив хищника, угрожавшего жизни и здоровью граждан. В результате произошедшего медведь ликвидирован – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Никто из людей не пострадал.