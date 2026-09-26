Полиция спасла жителей СНТ в Иркутской области от медведя В Иркутской области медведь утащил собаку, люди спаслись

Москва26 сен Вести.В Иркутской области медведь вновь вышел к людям. Подробности происшествия сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области в MAX.

Животное забралось на территорию домовладения в одном из СНТ в Усть-Кутском утром 25 сентября и напало на собак. Хозяйка участка увидела хищника в своем огороде всего в 3 метрах от медведя. Зверь утащил животное и скрылся с ним в лесном массиве.

Граждане заперлись в доме и позвонили в полицию. По указанному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Межмуниципального отдела МВД России "Усть-Кутский" и охотовед, в 50 метрах от домовладения они обнаружили медведя говорится в сообщении

В результате применения огнестрельного оружия зверь был обезврежен.