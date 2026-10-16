В Красноярском крае полицейский ликвидировал медведя, вышедшего к людям Полицией ликвидирован медведь, вышедший к дому жителя Красноярского края

Москва16 окт Вести.В Иланском в Красноярском крае полицейские застрелили бурого медведя, вышедшего к людям. Об этом сообщили в региональной полиции в MAX.

Ночью правоохранители получили сообщение от местного жителя, который заявил, что хищник бродит возле его дома.

Прибыв на место, сотрудники полиции зафиксировали агрессивное поведение медведя.

В связи с наличием непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан, в соответствии с ФЗ "О полиции", сотрудником полиции было применено огнестрельное оружие – животное обезврежено отмечается в сообщении

Пострадавших нет.