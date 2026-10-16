Москва16 октВести.В Иланском в Красноярском крае полицейские застрелили бурого медведя, вышедшего к людям. Об этом сообщили в региональной полиции в MAX.
Ночью правоохранители получили сообщение от местного жителя, который заявил, что хищник бродит возле его дома.
Прибыв на место, сотрудники полиции зафиксировали агрессивное поведение медведя.
В связи с наличием непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан, в соответствии с ФЗ "О полиции", сотрудником полиции было применено огнестрельное оружие – животное обезвреженоотмечается в сообщении
Пострадавших нет.