Москва24 сенВести.В Красноярском крае было предотвращено потенциальное нападение бурого медведя на людей. Сотрудники ДПС вовремя заметили движение дикого животного в сторону жителей села Ирбейского и успели его обезвредить, сообщает Госавтоинспекция России.
Зверь плыл по реке Кан к центру населенного пункта, где в тот момент находилось большое скопление людей.
Оценив ситуацию, инспекторы приняли решение обезвредить животное, произведя два прицельных выстреланаписано в канале российской ГАИ
Оно было продиктовано мерами предосторожности на фоне участившихся случаев нападения медведей на людей. Трагедии удалось избежать.