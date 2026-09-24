В Красноярском крае обезврежен медведь, плывший к большому скоплению людей

Медведь плыл к большому скоплению людей в Красноярском крае, его обезвредили В Красноярском крае обезврежен медведь, плывший к большому скоплению людей

Москва24 сен Вести.В Красноярском крае было предотвращено потенциальное нападение бурого медведя на людей. Сотрудники ДПС вовремя заметили движение дикого животного в сторону жителей села Ирбейского и успели его обезвредить, сообщает Госавтоинспекция России.

Зверь плыл по реке Кан к центру населенного пункта, где в тот момент находилось большое скопление людей.

Оценив ситуацию, инспекторы приняли решение обезвредить животное, произведя два прицельных выстрела написано в канале российской ГАИ

Оно было продиктовано мерами предосторожности на фоне участившихся случаев нападения медведей на людей. Трагедии удалось избежать.