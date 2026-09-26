В Красноярском крае инспекторы ДПС обезвредили бурого медведя, вышедшего из реки

В Красноярском крае инспекторы ДПС обезвредили медведя, вышедшего из реки Кан В Красноярском крае инспекторы ДПС обезвредили бурого медведя, вышедшего из реки

Москва26 сен Вести.В Красноярском крае инспекторы ДПС обезвредили бурого медведя, вышедшего из реки Кан и направлявшегося к большому скоплению людей. Об этом сообщило МВД РФ.

Инспекторы ДПС патрулировали вверенную территорию, когда заметили бурого медведя. Зверь плыл по реке Кан, направляясь к центру села Ирбейского, где в тот момент находилось большое скопление людей. Оценив ситуацию, сотрудники полиции … [произвели] два прицельных выстрела. Медведь был ликвидирован на месте говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Благодаря слаженным и профессиональным действиям правоохранителей удалось избежать трагедии и обеспечить безопасность граждан.

В связи с участившимися выходами диких животных к населенным пунктам и водоемам полицейские совместно с другими службами усилили контроль за прилегающими территориями, особенно вблизи лесных массивов и рек. Патрулирование ведется с повышенным вниманием, проводится разъяснительная работа с населением.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае численность бурых медведей увеличилась в 2,5 раза и превысила 26 тыс. особей. С начала сентября в регионе погибли около 7 человек в результате нападения хищников.

В Красноярском крае за добычу медведя на охоте установлено вознаграждение – 36 500 рублей за одну особь.