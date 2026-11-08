В Красноярске полицейские обезвредили медведя, вышедшего в жилой сектор

В Красноярске обезвредили медведя, вышедшего в жилой сектор В Красноярске полицейские обезвредили медведя, вышедшего в жилой сектор

Москва8 ноя Вести.Красноярские полицейские обезвредили агрессивного медведя, вышедшего в жилой сектор. Об этом сообщило региональное ГУ МВД России.

Ночью 8 ноября правоохранителям поступило сообщение о том, что на улице Колхозной в жилом секторе Свердловского района ходит медведь, рычит и чуть не загрыз дворовую собаку.

Полицейские прибыли на место и обнаружили животное недалеко от одного из домов на ул. 2-й Боровой.

Хищник вел себя агрессивно и стал целенаправленно двигаться в сторону сотрудников полиции и находившихся поблизости граждан. Своими действиями зверь создал непосредственную опасность говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Тогда один из полицейских применил оружие и обезвредил опасного хищника.

Пострадавших среди граждан в результате инцидента нет.