Полицейские обезвредили медведя, который забрался на дерево в Красноярском крае

Госавтоинспекторы в Красноярском крае обезвредили медведя Полицейские обезвредили медведя, который забрался на дерево в Красноярском крае

Москва14 окт Вести.Сотрудники ГАИ в городе Бородино обезвредили медведя, который вскарабкался на дерево, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.

О медведе на деревне на улице Береговой стражам порядка сообщил местный житель. Зверь начал спускаться и проявлять агрессию. Ситуация представляла опасность для жизни и здоровья граждан.

В сложившейся обстановке стражи порядка приняли решение обезвредить животное при помощи табельного оружия говорится в сообщении

Затем тушу медведя передали представителям администрации Рыбинского округа для дальнейшей утилизации. Никто не пострадал.