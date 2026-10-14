Москва14 октВести.Сотрудники ГАИ в городе Бородино обезвредили медведя, который вскарабкался на дерево, сообщается в MAX-канале МВД Красноярского края.
О медведе на деревне на улице Береговой стражам порядка сообщил местный житель. Зверь начал спускаться и проявлять агрессию. Ситуация представляла опасность для жизни и здоровья граждан.
В сложившейся обстановке стражи порядка приняли решение обезвредить животное при помощи табельного оружияговорится в сообщении
Затем тушу медведя передали представителям администрации Рыбинского округа для дальнейшей утилизации. Никто не пострадал.