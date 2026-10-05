Москва5 окт Вести.Сотрудник полиции обезвредил агрессивного медведя, который вышел к жилому дому в Шушенском округе Красноярского края. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел в конце сентября.

В дежурную часть МО МВД России "Шушенский" поступило сообщение от участкового о том, что в селе Белозеровка к людям вышел медведь и пытается проникнуть в жилой дом... Участковым уполномоченным было принято решение о применении табельного оружия. В результате опасный хищник был обезврежен говорится в сообщении

Никто не пострадал, добавили в МВД.

Тушу хищника передали инспекторам охотнадзора для дальнейшей утилизации.