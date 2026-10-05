Москва5 октВести.Сотрудник полиции обезвредил агрессивного медведя, который вышел к жилому дому в Шушенском округе Красноярского края. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Отмечается, что инцидент произошел в конце сентября.
В дежурную часть МО МВД России "Шушенский" поступило сообщение от участкового о том, что в селе Белозеровка к людям вышел медведь и пытается проникнуть в жилой дом... Участковым уполномоченным было принято решение о применении табельного оружия. В результате опасный хищник был обезвреженговорится в сообщении
Никто не пострадал, добавили в МВД.
Тушу хищника передали инспекторам охотнадзора для дальнейшей утилизации.